Buis, seringat, arbres fruitiers... Ces espèces que l'on taille en été

Cette action permet de densifier le feuillage des arbres, faciliter ou optimiser une récolte, mais aussi les entretenir et les maintenir en bonne santé. Si la plupart des espèces ne doivent pas être taillées en été sous peine de compromettre leur floraison, pour d'autres, c'est essentiel. La taille d'été consiste plutôt à un nettoyage. On élimine les branches abîmées, les fleurs fanées ou les bois morts. En faisant cela, on donne un petit coup de boost aux arbres et aux arbustes.

Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que la taille des haies ne doit surtout pas s'effectuer entre la mi-mars et la fin du mois de juillet, car il s'agit de la période de nidification des oiseaux et de reproduction des hérissons. Or, en taillant les haies, vous détruisez leur habitat et perturbez leur cycle de vie.