"C’est trompeur !" : toutes les promotions affichées du Black Friday sont-elles réelles ?

Mais il est tout de même possible de faire de bonnes affaires sur les vêtements, ou encore sur la technologie. "Ce téléviseur, traditionnellement, se vend 3000 euros, et actuellement, il y a 500 euros de remise", montre le responsable d’un magasin, dans le reportage en tête de cet article. Les fabricants de télévision, par exemple, ont tout intérêt à proposer de véritables remises.

Car ce marché a ralenti ces dernières années. "C’est le fabricant, qui pendant huit jours, décide de faire cette offre pour les consommateurs et il essaye de trouver des leviers pour que les gens changent leur téléviseur. Et la remise, c’est le meilleur des leviers", explique le commercial. Le mois de novembre représente désormais le plus gros chiffre d’affaires de l’année pour de nombreux magasins.