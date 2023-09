Cambriolages : ce qui fait fuir les cambrioleurs

Si malgré ça, des cambrioleurs pénètrent chez vous, leur crainte d’être découverts sera votre principal atout. Les alarmes restent la meilleure façon de les faire fuir. Les aboiements du chien sont aussi une solution. Dans un autre registre, les éclairages avec détecteur de mouvement peuvent également dissuader les visiteurs nocturnes. Ces outils doivent tout autant être utilisés lorsque vous êtes chez vous, puisque les cambriolages en présence du locataire restent tout de même nombreux.

Votre sécurité et celle de vos proches doivent être votre priorité. Si les cambrioleurs sont déjà chez vous, il est donc plus prudent de sortir si un accès est sûr, ou de s’enfermer dans une pièce. N’essayez surtout pas de surprendre les voleurs. On peut au contraire être tenté de faire du bruit, d’allumer les lumières pour signaler sa présence, de crier que l’on a appelé la police. Cette solution peut fonctionner et effrayer les cambrioleurs. Mais il faut alors être déjà à l'abri. La plupart des malfaiteurs préféreront la fuite, mais il est aussi possible de tomber sur des individus violents. Quoi qu’il arrive, il est important de garder son calme, de penser à sa sécurité d’abord et de composer le 17 ou le 112. Précisons enfin que la légitime défense suggère une proportionnalité de la violence exercée. Chasser des voleurs avec une arme peut par exemple vous être reproché par la suite.