Cambriolages : les solutions pour protéger au mieux son habitation

C’est pourquoi il est important de ne pas laisser ses clés, son téléphone, sa tablette, son portefeuille, son ordinateur ou ses papiers dans l’entrée, de jour comme de nuit, que l’on soit présent ou non. L’image du cambrioleur qui emporte tous les meubles fait oublier que de nombreux vols visent simplement ces biens qui peuvent être emportés en quelques secondes. C’est pourquoi fermer les portes et les fenêtres d’accès aisé, même lorsque l’on est présent, est plus sûr. Les maisons anciennes ont souvent des portes et fenêtres charmantes, mais vulnérables. Il faut donc les changer ou les renforcer avec des barres, des verrous, des cornières ou barreaux. Des systèmes de serrures magnétiques et connectées peuvent permettre d’être constamment sûr que la porte est verrouillée et être averti en cas d’effraction.

Une habitation sera plus facilement une cible si les cambrioleurs ont le sentiment qu’ils pourront y accéder facilement et à l’abri des regards. On sera donc d’autant plus prudent dans une maison isolée. Il est également important de ne pas laisser d’objets qui permettraient par exemple d’enjamber facilement l’enceinte, comme des caisses, des poubelles ou même un cabanon au pied d’un mur. Entretenir la végétation évite de fournir des cachettes aux voleurs, et un système d’éclairage par détection de présence permettra de combler les angles morts.