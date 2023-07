Canicule : et si vous misiez sur un rafraîchisseur d’air ?

Les rafraîchisseurs d’air fonctionnent avec un bac à glaçons ou un récipient à eau froide. L’air brassé est refroidi par l’eau qui absorbe la chaleur et s’évapore. Les modèles sont nombreux et variés, le choix peut donc être difficile. Pour ne pas se tromper, il convient de bien anticiper ses besoins. Il doit avant tout être adapté à la taille de la pièce. Un modèle trop petit ne fera pas baisser la température. Trop grand, il saturera l’air d’humidité. Les plus imposants modèles pourront difficilement rafraîchir une pièce de plus de 20 m². De même, la taille du réservoir définira l’autonomie de l’appareil, qui devra régulièrement être rempli d’eau. Il ne faut pas non plus oublier que leur effet se limitera à quelques degrés de moins et ne durera pas après extinction. Il ne rafraîchit donc pas l'air au sens propre.

Outre la puissance du rafraîchisseur d’air, ce sont les aspects pratiques au quotidien qui doivent être pris en compte. La facilité d’accès au bac est un avantage certain lorsqu’on le recharge souvent. Un modèle équipé de roulettes sera préférable si vous comptez le déplacer régulièrement. Ces engins peuvent être assez bruyants et donc empêcher de dormir en cas d’utilisation nocturne. Vérifiez alors qu’ils disposent d’un mode « nuit ». Si vous souffrez d’allergies à la poussière, aux pollens ou aux acariens, privilégiez un modèle doté d’un filtre électrostatique. Renseignez-vous cependant sur leur prix, la fréquence et la facilité de remplacement. Un filtre à charbon permettra de lutter contre les mauvaises odeurs.