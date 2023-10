Canisses, panneaux, haies... comment se cacher des regards indiscrets ?

Le mur végétal a le vent en poupe. C'est d'ailleurs particulièrement utile pour celles et ceux qui aiment la nature et qui vivent en ville. L'armature peut facilement trouver sa place sur un balcon. Il vous suffit de placer des plantes persistantes comme le lierre qui s'enroule sur l'armature. Facile à entretenir, il pousse toute l'année. Dans les jardins, la haie est un moyen simple pour se cacher des voisins et créer une séparation entre deux propriétés. Vous pouvez choisir des arbustes épais comme l'if ou bien des végétaux qui se multiplient plus rapidement et poussent vite comme le bambou pour créer un brise-vue végétal. Évidemment, ce sont des plantes qui nécessitent un peu d'entretien et une taille de temps en temps.