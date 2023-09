Cantine scolaire ou d’entreprise : comment s’en passer ?

Dans les zones d’activités ou centres-villes, il sera souvent aisé de trouver un restaurant. Cette solution sera cependant la plus chère et la plus chronophage. Il faut compter en moyenne 15 euros par repas en France, avec de fortes disparités selon les enseignes. Pour gagner du temps, la livraison au bureau est possible grâce notamment aux nombreuses applications dédiées (UberEat, Delivroo, JustEat…). Toutefois, rien n’oblige un restaurant à pratiquer des tarifs préférentiels lorsqu’on ne consomme pas sur place.

Il est important de rappeler que les employeurs ne sont pas tenus de participer financièrement à vos repas, ou de vous proposer l’alternative des titres restaurant. Si un restaurant d’entreprise est mis à disposition, mais que vous le boudez, vous ne pourrez exiger une autre forme d’aide et votre repas sera donc entièrement à votre charge.