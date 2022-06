Cantines scolaires : pourquoi les tarifs pourraient (aussi) augmenter à la rentrée

Pizzas, pâtes, légumes… En France, préparer les plats pour les millions d’écoliers qui mangent à la cantine chaque jour coûte de plus en plus cher. "Les huiles ont subi une augmentation de 15% et après, au niveau des pâtes, ça a pris 40% d’augmentation", détaille dans notre reportage du 20H de TF1 en tête de cet article le responsable d’une cantine d’Ambes, en Gironde. La faute à la guerre en Ukraine, à la grippe aviaire et au Covid-19.

Mais les aliments ne sont pas les seuls pour lesquels les tarifs ont augmenté. Car dans un restaurant scolaire, il y a le four qui consomme de l’électricité, le gaz et l’eau utilisée pour la plonge de plusieurs centaines de repas. Des énergies qui coûtent de plus en plus cher dans l’Hexagone. Face à ces hausses, plusieurs communes doivent donc faire un choix difficile : amortir le choc ou répercuter l’augmentation des coûts et la hausse de la facture demandée par les fournisseurs sur le prix des repas payés par les familles.