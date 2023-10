Carburant : des risques de pénuries de diesel cet hiver en Europe

"Le conflit entre Israël et le Hamas n'a pas eu d'impact direct sur les flux de pétrole" depuis le début des violences samedi, bien que le Moyen-Orient soit une "région qui représente plus d'un tiers du commerce maritime mondial du pétrole", note par ailleurs l'instance internationale. La "perspective" d'un risque sur les flux d'approvisionnement en pétrole reste "actuellement limitée", souligne-t-elle. Pour autant, "les frappes meurtrières ont incité les négociants à intégrer une prime de risque géopolitique plus élevée". Les cours du pétrole avaient en effet bondi de plus de 5% lundi, avant de se replier depuis mardi. "Les marchés resteront attentifs à l'évolution de la crise", car "le conflit au Moyen-Orient est plein d’incertitudes et les événements évoluent rapidement", rappelle ainsi le rapport.