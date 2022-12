Carburants : les prix se stabilisent avant la fin des remises

Plus que quelques jours pour profiter des ristournes du gouvernement et de TotalEnergies sur le carburant, qui seront levées le 31 décembre. Et dans les conditions actuelles, ces coups de pouce, qui s'élèvent chacun à 10 centimes par litre, les automobilistes peuvent profiter de prix relativement bas, comparé au reste de l'année. Selon le bilan hebdomadaire du ministère de la Transition énergétique publié ce lundi 26 décembre, le gazole s'affichait ainsi à près de 1,75 euro le litre la semaine dernière, en hausse de 0,7 centime. Quant à l'essence sans-plomb 95 E10, son prix atteignait à 1,62 euro le litre, en baisse de 0,1 centime.

Depuis la mi-novembre, le coût de ces carburants avait diminué, dans un contexte d'incertitudes des investisseurs liées à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en Chine qui craignaient une possible baisse de l'activité, et donc de la demande. Ces prix avaient atteint leur pic en mars et en juin dernier, dépassant le seuil de deux euros le litre pour les deux types de carburants.