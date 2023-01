Pourquoi la baisse du prix du baril de pétrole n'est pas répercutée à la pompe ?

Et l’inquiétude est d’autant plus forte que, l'été dernier, malgré la chute des cours du Brent, les prix des carburants ont baissé moins rapidement que ceux du pétrole. Ainsi, en l’espace d'un an, soit juste avant le début de la guerre, le prix d’un litre de sans-plomb 95 s’est stabilisé à la pompe autour de 1,80 euro le litre. Sauf que, décompté de l’aide gouvernementale, ce même tarif a, en réalité, progressé de 18 centimes et reste encore nettement supérieur à son niveau d’avant le début de la guerre.

Pour le gazole, c'est encore plus criant puisque malgré la ristourne de l'État en avril 2022, le gazole a atteint, le 25 août, 1,95 euro contre 1,71 euro six mois auparavant. S’il existait un lien direct entre le prix du pétrole brut et celui des carburants, l’essence ou le gazole devrait à nouveau coûter le même prix qu’en février 2022. "La hausse des prix à la pompe est presque automatique. Dans l’autre sens, la transmission de la baisse des cours du baril est moins sensible", faisait ainsi remarquer, en août dernier, dans l'Humanité, l'économiste Valérie Mignon.