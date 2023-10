Carburants : les prix baissent (enfin) à la pompe

Cette baisse intervient alors que le prix d'un litre de sans-plomb 95 n'a cessé d'augmenter depuis mi-juillet, prenant plus de 15 centimes entre cette période et le 22 septembre. Le gazole, lui, avait vu son tarif légèrement diminuer mi-août, mais avait tout de même pris plus de 27 centimes entre la mi-juillet et la mi-septembre. Dans certaines stations-service, le prix d'un litre d'essence a ainsi temporairement tutoyé les deux euros.

À noter que la hausse des prix du pétrole brut, principale raison à la montée des tarifs des carburants en France, s'est également arrêtée. Le prix du baril de brent de mer du Nord est ainsi resté stable entre le 22 et le 29 septembre, à 95,2 dollars.