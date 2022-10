Carburants : le prix de l'essence continue de baisser, le gazole encore haut

Alors que la plupart des mouvements de grève initiés dans les établissements pétroliers ont été arrêtés par les syndicats, plus de 20% des stations-service rencontraient encore des difficultés d'approvisionnement, mercredi 26 octobre. Depuis, l'exécutif ne donne plus de statistiques détaillées. "Au niveau national, la situation s'est nettement améliorée, mais il reste des tensions en Ile-de-France, et dans une moindre mesure en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté", relevait une porte-parole du ministère de la Transition énergétique dimanche.