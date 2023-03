Carburants : Leclerc annonce une opération "prix coûtant" à la pompe ce week-end

Faites votre plein à prix coûtant. Une nouvelle opération de vente de carburants "à prix coûtant" démarre, vendredi 3 mars, dans les stations-service du groupe Leclerc, a annoncé Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégie des centres Leclerc. Cette opération, qui intervient en période de très forte inflation, avec des prix à la pompe qui tournent autour des 2 euros le litre, doit durer jusqu'au dimanche 5 mars dans les 696 stations de l'enseigne de la grande distribution.

Critique envers Total, l'un de ses fournisseurs en carburant, qui "ne donne pas de ristourne aux distributeurs contrairement à ce qu'il fait aux usagers" avec un prix au litre plafonné à 1,99 euro, le patron des hypermarchés Leclerc a justifié le but de cette campagne. "Il y a beaucoup de Français qui rentrent de vacances ce week-end et on va leur proposer le carburant le moins cher possible. Avant les grèves, les éventuels blocages et peut-être des pénuries, c'est un effort que l'on fait pour les Français", a-t-il expliqué sur Franceinfo. Un "effort" de "5 à 6 centimes", estime Michel-Édouard Leclerc pour ses enseignes.