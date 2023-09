Carburants : Leclerc va vendre "à prix coûtant" dès vendredi 29 septembre

"Cette initiative est un acte de solidarité à l'égard de tous les clients effrayés par les hausses et dont le pouvoir d'achat est très impacté", a ainsi justifié Michel-Edouard Leclerc, ajoutant qu'il s'agissait également d'"une réponse positive à l'appel du Président enjoignant chaque acteur de la filière à proposer des rabais ou des prix plus bas". Il a par ailleurs précisé que l'offre serait "réévaluée ou adaptée pour tenir compte des conditions d'approvisionnement et de l'implication attendue des pétroliers."

Ce n'est pas la première fois qu'une telle offre est faite par le groupe Leclerc. Les précédents avaient néanmoins été limités au weekend, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci, le président de l'entreprise assurant que les prix seraient en vigueur "quotidiennement".