Carburants : les prix à la pompe continuent leur baisse en France

Les cours du pétrole avaient explosé à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et sont désormais beaucoup plus stables. À titre d’exemple, le prix du litre de gazole était désormais de 1,8782 euro le litre, soit une baisse de 5,61 centimes par rapport à la semaine précédente, selon les données arrêtées et publiées par le gouvernement.

Constat similaire pour le super sans plomb 95, qui était à 1,8448 euro le litre (-7,92 centimes) et le super sans plomb 95-E10, à 1,8082 euro le litre (-6,21 centimes). C’est donc une baisse assez importante des prix des carburants, alors qu’ils dépassaient encore les 2 euros le litre au début du mois de juillet.