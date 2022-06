Carburants : nouvelle flambée des prix, qui repassent au-dessus des 2 euros

Dans le détail, le super sans-plomb 95 a atteint 2,1012 euros le litre en moyenne durant la semaine du 30 mai, et le sans-plomb 95-E10 a grimpé à 2,0660 euros (+13,7 centimes par rapport à la semaine précédente), selon les chiffres du ministère de la Transition écologique arrêtés vendredi 3 juin. Du jamais vu depuis le 11 mars dernier. De son côté, le gazole, carburant le plus consommé dans l'Hexagone, a fortement progressé, mais est resté sous ce seuil symbolique, à 1,9615 euro le litre (+13,3 centimes sur une semaine). Il s'agit de son plus haut niveau depuis mars dernier.