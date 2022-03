Carburants : trois questions sur la flambée des prix

Le compteur tourne plus vite que jamais. Selon les derniers relevés nationaux, les prix du gazole et de l'essence sont au plus haut et atteignent des niveaux inédits. Et situation très rare, le gazole est désormais plus cher que le sans-plomb distribué dans les stations-services françaises : 1,8831 euro pour un litre pour le premier, quand le second s'affiche à 1,8713 €/l. Si la guerre en Ukraine aggrave la situation, ces hausses s'inscrivent dans un contexte bien plus global.