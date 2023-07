Ce qu’il faut vérifier dans votre voiture avant de prendre la route des vacances

Une bonne nouvelle pour commencer : vous n’avez pas forcément besoin de vous rendre chez le garagiste pour faire les différentes vérifications qui commencent par un contrôle de l’état des pneus. Le mieux est d’anticiper au maximum ce contrôle au cas où vous devez les changer. Le but : vous assurez que vous n’avez pas de pneu “lisse” (lorsque les rainures sont abîmées). Rouler avec des pneus usagers augmente les risques d'accidents, c’est pourquoi vous vous exposez à une amende forfaitaire de 135 euros.

Une fois cette première vérification effectuée, il est temps de soulever le capot. Le liquide lave-glace vous permet de nettoyer le pare-brise et d’avoir une bonne visibilité sur la route, il faut donc être certain d’en avoir suffisamment. Tout comme le liquide de refroidissement et le liquide de frein dont les niveaux doivent être suffisants. Pour le savoir, il suffit de regarder sur les bidons.

Le niveau d’huile moteur est également primordial, car elle sert à lubrifier les différentes pièces du moteur.

Enfin, pour finir, une fois le véhicule chargé, assurez-vous de la pression des pneus. Des pneus sous-gonflés peuvent déstabiliser votre voiture sur la route.

La voiture risque d’être chargée, mais munissez-vous d’un minimum d’outils qui peuvent vous être très utiles en cas de problème, à commencer par une paire de pinces si la batterie est déchargée. Un jeu de tournevis, des clés mixtes ainsi qu’une pince sont aussi pratiques.