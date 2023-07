Ces 4 bonnes raisons vont vous convaincre d'adopter des poules

Dans la moyenne européenne, les Français consomment 218 œufs par an selon le Comité National pour la Protection de l'Œuf (CNPO). Avec un prix moyen de 30 centimes l'unité, cela revient à environ 65 € par personne chaque année. Si vous avez des poules pondeuses, c'est une économie notable et la garantie d'avoir des œufs extra frais. De plus, leur qualité dépend de la qualité de vie et d'alimentation de l'animal. Plus vous en prendrez soin, meilleurs seront vos œufs !

Néanmoins, l'ARS a mis les Franciliens en garde contre la pollution des poulaillers domestiques en avril 2023 et recommande de ne pas consommer sa propre production jusqu'à nouvel ordre.