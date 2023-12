Ces astuces vont rendre vos vitres d'une transparence exceptionnelle !

Nettoyer ses vitres n'est pas une partie de plaisir. Souvent, il reste toujours des traces laissées par les détergents qu'on utilise. On vous partage quatre astuces économiques pour des fenêtres étincelantes.

Lorsqu'on nettoie ses vitres sales, on espère qu'elles retrouvent leur éclat, leur brillance et surtout leur transparence. Malheureusement, il arrive que malgré nos efforts, on ne parvienne pas toujours à se débarrasser des traces. Mais pas de panique. Il existe des astuces très simples pour obtenir des vitres parfaitement propres.

Le vinaigre blanc : le petit produit miracle

On connaît ses nombreuses propriétés. Il est d'une aide précieuse dans l'entretien de la maison et notamment pour le nettoyage de ses vitres ou ses miroirs. Pour des carreaux propres sans aucune trace, on mélange 25 cl de vinaigre blanc dans 75 cl d'eau chaude. On verse le tout dans un vaporisateur et on pulvérise les vitres puis on passe une éponge ou un chiffon microfibre. Pour que la vitre soit brillante, vous pouvez essuyer avec du papier journal. Aucune trace !

L'amidon de maïs : l'astuce insolite

Vous avez de la Maïzena chez vous ? Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer vos vitres de manière très efficace. La fécule de maïs vous permet d'avoir des fenêtres brillantes sans laisser d'auréoles. Il faut mélanger deux cuillères à soupe d'amidon de maïs avec un litre d'eau chaude. On applique ensuite la solution sur les vitres avec une éponge. On frotte et on essuie ensuite avec un chiffon propre. On attend quelques minutes que les vitres soient parfaitement sèches et on passe le chiffon une nouvelle fois. Vos vitres seront étincelantes, quasiment transparentes !

Le citron : l'astuce parfumée

Ce petit fruit acidulé est souvent utilisé pour un ménage écologique et économique. Il a un fort pouvoir dégraissant et ne laisse pas de traces. Pour cela, on mélange 1/3 de jus de citron avec 2/3 d'eau tiède dans un vaporisateur. On pulvérise la vitre à nettoyer avec la solution, on frotte avec une éponge et on sèche avec un chiffon microfibre. Vous pouvez également frotter directement un citron coupé en deux sur les fenêtres pour éliminer les traces d'eau. On rince ensuite à l'eau claire et on essuie avec un papier journal.

Le collant en nylon : l'astuce DIY

Vous avez une paire de collants filés ? Ne les jetez pas, mais utilisez-les pour nettoyer vos vitres ! Ils peuvent faire office de chiffon. Déposez quelques gouttes de glycérine dessus et frottez vos carreaux ou vos miroirs. Non seulement, cela effacera les traces de saletés, mais le nylon et la glycérine vont empêcher la poussière et la buée de se fixer sur la surface.