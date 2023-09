Ces astuces vont vous débarrasser des bouchons de cheveux dans les canalisations

Et oui, elle ne sert pas uniquement pour entretenir nos sourcils, mais aussi pour vous débarrasser des cheveux dans une canalisation. Si le bouchon est superficiel et que les cheveux ou les poils ne sont pas atteignables à la main, munissez-vous d'une pince à épiler pour attraper les mèches fautives qui bloquent l'évacuation de l'eau. N'oubliez pas de la désinfecter avant de l'utiliser sur votre peau. S'il est plus profond, vous pouvez prendre un cintre en métal préalablement déplié. Formez un crochet et insérez-le dans la canalisation. Tournez délicatement le cintre dans la canalisation pour ne pas l'abîmer et extirper les cheveux coincés.

Enfin, il vaut mieux prévenir que guérir. Aussi, pour éviter l'accumulation de cheveux dans les canalisations, il est préférable d'utiliser un bouchon d'évier ou un protecteur de drain pour les attraper. Pensez également à vous coiffer en dehors de la douche pour éviter d'en faire tomber.