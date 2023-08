Ces astuces vont vous débarrasser des mauvaises odeurs dans vos canalisations

Ce sont les deux stars des produits d'entretien et un incontournable des astuces de grand-mère. Quand ils sont combinés ensemble, rien ne leur résiste, même pas les mauvaises odeurs qui émanent des canalisations. Pour désodoriser votre siphon et la tuyauterie, préparez une mixture avec du bicarbonate de soude, du sel, un verre de vinaigre blanc et versez le tout dans la canalisation. La mixture va mousser, il faut la laisser agir pendant une petite demi-heure puis versez de l'eau bouillante pour rincer. Non seulement, vous allez supprimer les mauvaises odeurs, mais aussi désinfecter et détartrer les canalisations.