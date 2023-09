Ces astuces vont vous débarrasser des moucherons dans votre cuisine !

Les moucherons ont élu domicile dans votre Monstera ou les autres plantes d'intérieur et cela vous rend la vie impossible. Vous pouvez les chasser en utilisant un deux produits stars des produits de nettoyage, à savoir le savon noir et le bicarbonate de soude. Pour cela, il faut diluer une cuillère à soupe de savon noir dans environ un litre d'eau tiède. Après avoir mélangé la solution, ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude et mélangez de nouveau. Versez le tout dans un vaporisateur et pulvériser les feuilles et la terre de vos plantes. Non seulement, cela va éloigner les moucherons, mais le mélange va également protéger vos plantes contre les pucerons et les garder en bonne santé.