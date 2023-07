Ces astuces vont vous faciliter le nettoyage de votre grille de barbecue

On ne le dira jamais, s'il y a un produit miracle à avoir dans sa maison pour un nettoyage de fond et sans danger, c'est bien le bicarbonate de soude. Excellent dégraissant et décapant, il vient à bout de la crasse et des graisses brûlées en un minimum d'effort. Associez-le à du vinaigre blanc et aucune saleté ne peut lui résister. Pour nettoyer sa grille de barbecue, on remplit une bassine d'eau chaude et on ajoute du bicarbonate et du vinaigre blanc. On laisse tremper la grille quelques minutes puis on frotte la grille pour décoller les graisses qui disparaissent quasi immédiatement.