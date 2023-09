Ces astuces vont vous permettre de faire des économies sur les activités extrascolaires

Selon une enquête de la confédération syndicale des familles, en 2020, une inscription à l’année coûtait en moyenne 134 euros. Selon le baromètre de la branche familiale de la CAF, un Français sur deux juge cela trop cher. Les prix varient significativement selon le loisir choisi. Les sports collectifs, qui permettent de mutualiser les coûts, sont généralement moins chers, autour de 50 euros contre parfois 200 euros pour un sport individuel. Il faudra cependant également tenir compte parfois du prix de l’équipement. Si celui-ci est en moyenne de 55 euros, l’athlétisme coûtera à l’évidence moins cher que l’équitation. On ne peut cependant se baser sur le seul budget pour choisir une activité. Le caractère, les aptitudes, les besoins et les envies de l’enfant sont bien sûr à prendre en compte. Il est néanmoins possible de réduire la facture grâce à certaines astuces et pratiques.

Il est tout à fait envisageable de rogner sur le budget d’équipement en misant sur la seconde main, a fortiori si l’enfant est débutant dans son domaine et risque de se lasser assez vite de sa nouvelle activité. Le bouche-à-oreille auprès des autres parents comme les applications de troc, de dons ou de vente permettent ainsi de faire des économies. Il est également possible, selon vos besoins et disponibilités, de miser sur des formules multisports ou trimestrielles. Pensez aussi à comparer les différentes offres, entre clubs privés et publics, y compris dans les villes voisines, s’il vous est possible de vous y rendre. Les subventions publiques peuvent parfois faire largement varier les prix.