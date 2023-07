Ces erreurs à éviter pour un compostage réussi

Le compost n'est pas une poubelle et l'on n'y glisse pas tous ses déchets. On met surtout les ordures ménagères, les épluchures de fruits et légumes, mais aussi les déchets bruns (ou secs) comme les coquilles d'œufs écrasées, le marc de café, les cendres, les feuilles mortes et l'herbe coupée préalablement séchée. Par ailleurs, on bannit du compost certains restes de repas comme la viande ou le poisson, car ils pourraient attirer les rongeurs et les petits animaux carnivores. Les épluchures d'agrumes ne doivent pas être ajoutées au compost, parce qu'elles sont trop acides. L'insecticide naturel qui les compose, empêche la décomposition rapide.