Ces plantes que l'on peut multiplier facilement même quand on n'a pas la main verte

Plante grimpante tropicale, elle se distingue par sa fleur en forme de grenade. Elle est idéale pour orner une pergola, un mur ou créer une séparation naturelle et végétale. En plus, la passiflore vous offre une spectaculaire floraison colorée. Pour la bouturer, rien de plus simple. On attend l'été, idéalement le mois de juillet ou le mois d'août, car la chaleur permet aux racines de se former plus facilement. On sélectionne les jeunes tiges qui se reconnaissent à leur couleur verte ou violette et sans fleur. En effet, les tiges non fleuries pourront travailler uniquement à la création de racines. On coupe l'extrémité de la branche en comptant trois nœuds, on supprime les feuilles du bas et les vrilles pour éviter que la plante transpire trop et on la plante dans un pot de terreau léger. On place ensuite le pot sous une cloche transparente ou une bouteille vide. On veille à ce que les feuilles ne touchent pas les parois pour éviter qu'elles ne pourrissent. La passiflore a besoin d'un arrosage régulier et de lumière (mais pas de lumière directe). Au bout de 4 à 8 semaines, les racines apparaissent, vous pouvez alors changer de pot et planter la tige dans un contenant plus grand. Dès le printemps, vous pouvez la planter en pleine terre.