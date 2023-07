Ces produits sont très efficaces pour lutter contre les fourmis

Tout comme la lavande ou la sauge, les odeurs de cannelle et de menthe poivrée sont désagréables pour les fourmis. Il vous suffit de répartir de la poudre de cannelle ou des bâtons achetés dans le commerce dans des coupelles à points d'entrée et de passage des fourmis. L'huile essentielle de menthe poivrée est également très efficace. Il vous suffit de verser quelques gouttes dans de l'eau et de vaporiser. Si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, celui-ci dispersera le parfum dans toute une pièce et parfumera agréablement votre maison tout en éloignant les fourmis. Le citron est aussi un très bon répulsif, car les fourmis n'apprécient guère son acidité. Disposez des tranches ou des rondelles au sol, près des fenêtres et des portes pour empêcher les insectes de s'inviter chez vous.