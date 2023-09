Ces produits sont vos meilleurs alliés pour lutter contre le calcaire

Avec la pierre d'argile et le bicarbonate, le vinaigre blanc fait partie de la trinité royale des produits d'entretien. Il détartre, détache, nettoie en profondeur et détruit les bactéries. Écologique et naturel, il est sans danger pour vos carrelages et faïences. Pour l'utiliser, il suffit de le mélanger avec un peu d'eau et de pulvériser la solution avec un vaporisateur. Laissez agir, frottez et rincez avec de l'eau et séchez. Si les traces sont tenaces, une astuce toute seule : faîtes bouillir l'eau et le vinaigre blanc avant de l'appliquer. Votre surface carrelée sera d'une propreté étincelante.