Ces solutions vont vous permettre de collecter l’eau de pluie et peut-être faire des économies

Il faut donc sortir la calculette pour savoir si l’investissement sera rentable. Selon les régions, il tombe en France entre 0,5 m et 2 m de pluie par an. Une maison de 50 m² au sol pourra donc recueillir entre 25 m³ et 100 m³ d’eau. Avec les tarifs actuels, cela représente une économie de 100 à 400 euros par an selon la pluviométrie. Ce calcul ne vaut cependant que si vous optimisez la récupération et la consommation d’eau de pluie. L’arrosage du jardin ne suffira pas. Grâce à une installation adaptée, il est possible d’utiliser l’eau de pluie en intérieur. Elle n’est cependant pas potable et la réglementation est donc assez stricte. Des robinets sécurisés doivent être installés et identifiés, uniquement dans des pièces dépourvues de robinets d’eau potable. L’usage est limité aux chasses d’eau et au nettoyage des sols. Laver le linge et remplir sa piscine est possible à condition d’installer des filtres en amont, qui feront gonfler la facture.

Selon l’Ademe, les simples chasses d’eau représentent plus de 10 m³ par an et par personne. En revanche, l’arrosage extérieur consomme trois fois moins. Un récupérateur d’eau non-connecté à votre réseau ne vous fera donc au mieux économiser que quelques dizaines d’euros par an. Il permettra surtout d’avoir de l’eau à disposition pour votre jardin en cas de sécheresse et de restrictions. Un récupérateur imposant et connecté à votre installation pourra être rentable après quelques années si vous vivez dans une zone assez humide. Avant de vous lancer dans des calculs, vérifiez si votre commune propose une participation à l’achat d’un système de récupération. Gardez cependant à l’esprit qu’il s’agit d’abord d’un achat écologique avant d’être économique.