Ces trois recettes alternatives et faites maison pour remplacer le liquide de rinçage de votre lave-vaisselle

Chimique et plus coûteux que le fait maison, le liquide de rinçage industriel peut être remplacé. Votre meilleur ingrédient pour du liquide fait maison : le vinaigre blanc. Combiné avec de l’acide citrique, c’est même efficace contre le calcaire.

Meilleur allié de votre cuisine, le lave-vaisselle nécessite du liquide de rinçage pour rendre votre vaisselle propre et éclatante une fois utilisée. Pour autant, vous pouvez à la fois faire des économies financières et protéger l’environnement, en arrêtant d’acheter les liquides de rinçage vendus en grande surface.

Voici trois recettes alternatives et faites maisons pour le remplacer.

Pourquoi recourir au vinaigre blanc ?

Simple, et surtout très efficace. Doté de propriétés détartrantes, dégraissantes, désodorisantes, désinfectantes et détachantes, le vinaigre blanc est idéal pour faire briller votre vaisselle au même titre que le liquide de rinçage chimique habituel. De plus, le vinaigre blanc contribue à réduire la formation de taches blanches sur les verres après le passage au lave-vaisselle.

Si vous vivez dans une région où l’eau est très calcaire, il vous est possible de verser le vinaigre blanc pur dans le compartiment dédié de votre lave-vaisselle. Dans le cas contraire, mélangez le vinaigre avec de l’eau, à quantité égale.

Clarté et parfum en alliant du vinaigre et du citron

Outre le côté éclatant que doit obtenir votre vaisselle après lavage, votre lave-vaisselle doit, lui aussi, être en bonne santé. En alliant du citron avec du vinaigre blanc, vous donnerez alors non seulement de la clarté, mais aussi de la bonne odeur à vos verres ainsi qu’à votre appareil grâce à son parfum d’agrume.

Pour préparer ce liquide de rinçage, pressez soigneusement le jus de deux citrons après les avoir nettoyés. Dans une casserole, mélangez le jus de citron, 200 ml de vinaigre blanc et 400 ml d’eau, puis faites chauffer le mélange à feu doux durant 15 minutes. N’oubliez pas de laisser refroidir la préparation quelques minutes avant son utilisation.

L’acide citrique pour dégraisser et déboucher votre appareil

Tout comme les deux recettes précédentes, celle-ci permettra à votre vaisselle d’être étincelante, dégraissée et détartrée. Mais ce ne sera pas le seul bienfait. L’acide citrique, combiné avec de l’eau, débouchera votre lave-vaisselle qui pourrait être obstrué par tout le calcaire.

Pour la recette, associez 600 ml d'eau, 400 ml de vinaigre blanc, et deux cuillères à soupe d'acide citrique. Mélangez ces ingrédients dans un flacon hermétique, secouez bien, et votre liquide de rinçage à l'acide citrique est prêt à l’emploi. À noter que l’acide citrique pur doit absolument être manipulé avec des gants.