Cette astuce insolite pour refroidir un ordinateur qui surchauffe

Le cuivre absorbe la chaleur qui se dégage de votre ordinateur. Des analyses thermodynamiques ont prouvé que l’endroit qui surchauffe se situe entre le clavier et l’écran. Le Japonais Akinori Suzuki a trouvé une astuce avec quelques pièces de monnaie.

Votre ordinateur peine à fonctionner, est brûlant et très bruyant… Pas de doute, l’appareil surchauffe. Dû à l’âge, à un mauvais entretien ou à une utilisation abusive, ce problème peut sérieusement l’endommager. Mais saviez-vous qu’il existe une astuce toute simple et assez insolite pour remédier à ce problème ?

Les pièces de monnaie pour remède ?

En complément de votre assurance pour vos appareils électroniques, une solution assez peu coûteuse est à portée de main pour résoudre des problèmes de surchauffe de vos appareils électroniques. Peu coûteuse puisqu’elle ne vous coûtera que… Quelques centimes. En effet, en 2016, le Japonais Akinori Suzuki, un internaute, teste une alternative aux tapis et aux plaques de refroidissement pour ordinateur portable, avec quelques pièces de monnaie.

En se basant sur des analyses thermodynamiques qui montrent très nettement la différence de température entre le haut de la machine (brûlant) et le bas (gelé) d’un PC portable, le Japonais a superposé des pièces de 10 yens (la monnaie locale) fabriquées en cuivre. Cet élément chimique possède une grande conductivité thermique, supérieure à celle de l’aluminium. Les pièces de monnaie en cuivre étant plus froides que votre ordinateur, elles vont ainsi absorber la chaleur qui s’en dégage.

10, 20 ou 50 centimes d’euros

Mais pas de panique, vous n’avez pas besoin d’avoir des Yens sous la main pour profiter de cette astuce. Les pièces de 10, 20 ou 50 centimes font tout aussi bien l’affaire pour refroidir votre ordinateur en surchauffe, car elles sont composées à 89 % de cuivre, même si elles sont dorées. Vous n’aurez qu’à empiler les pièces de monnaie autour de votre clavier sur les points les plus chauds (entre le clavier et l’écran). Cette astuce fonctionne encore mieux avec les ordinateurs qui ont un revêtement métallique tels que les MacBook.

Dans tous les cas, à la maison, ne laissez pas votre ordinateur branché à son chargeur en permanence, que vous l’utilisiez ou non. Bien que pratique, cette action favorise la chauffe, et votre appareil peine plus à refroidir.