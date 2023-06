Cinq choses à savoir pour un jardin parfaitement entretenu en été

En été, on réduit la cadence de tonte, mais on ne néglige pas cette tâche. Comme l'herbe pousse moins vite, vous pouvez tondre votre pelouse une fois toutes les deux, voire trois semaines. Pour ne pas abîmer votre gazon soumis à rude épreuve par la chaleur et la sécheresse, il convient de remonter la hauteur de coupe. Réglez votre dispositif le plus haut possible : l'herbe haute limitera l'évaporation et le sol gardera son humidité un peu plus longtemps.