Face aux fortes chaleurs, les habitants du Nord se ruent sur les piscines

La course aux bassins s'étend. Alors que le sud-est est le champion incontesté du nombre de piscines, le nord de la France pourrait bien rivaliser avec l'arc méditerranéen ces prochaines années. En effet, depuis 2019, les habitants se ruent chez les piscinistes pour acheter une piscine enterrée ou hors-sol. Et ce, alors même que le Nord et l'Est de la France sont aussi très touchés par la sécheresse et les fortes chaleurs depuis le début de l'année 2022.

"Il y a dix ans, on n'imaginait pas cela. On a pu profiter de notre piscine dès le mois de mai, on devrait pouvoir l'utiliser jusqu'à la fin septembre. Voire jusqu'en octobre si l'on est chanceux", sourient Marc et Christine, propriétaires d'un de ces récents bassins au micro du 20H de TF1, dans le reportage en tête d'article. "Il y a deux ans, on était à peu près sur une moyenne de 40 à 50 piscines. Désormais, on a doublé et on parle d'une centaine de ventes de piscine sur une saison", explique Sébastien Moiret, gérant d'un magasin spécialisé à Saint-Quentin (Aisne).

Un engouement qui s'observe sur toute la région des Hauts-de-France, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais. Il faut dire que ces deux départements, comme le reste du nord de la France, disposent d'une belle marge de progression. Selon la Fédération des Professionnels de la Piscine, seules 14% des piscines françaises sont situées dans le nord-est et 21% dans le nord-ouest, loin derrière le sud-est (39% des bassins).