Chargement par le haut ou hublot : comment choisir son lave-linge ?

Appareil presque incontournable dans une maison, le lave-linge constitue un investissement à moyen ou long terme. Parmi les nombreux modèles, on distingue les catégories top ou hublots. Elles s’adapteront à des intérieurs comme à des usages très différents.

Parmi les appareils électroménagers les plus présents dans un logement, le lave-linge arrive en bonne position. Après le réfrigérateur, indispensable, c’est sans doute la machine dont il est le plus difficile de se passer, sauf à passer de longues heures dans les laveries automatiques ou devant son lavabo. Les modèles sont très nombreux et la fourchette de prix extrêmement large, de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros. La première étape pour faire son choix est d’opter pour le lave-linge top ou à hublot, aux caractéristiques très différentes.

Le lave-linge top quand la place manque

Le lave-linge top a longtemps été une machine à laver typiquement française. Il se caractérise par sa trappe située sur le dessus de l’appareil et qu’il faut soulever pour accéder au tambour. S’il est un peu démodé, il se distingue par une caractéristique qui peut faire toute la différence : sa largeur. La plupart des modèles font moins de 46 cm, alors que les lave-linges à hublot font généralement plus de 60 cm. Les modèles top peuvent donc beaucoup plus facilement rentrer dans une cuisine ou une salle de bain avec une faible surface au sol. Ils ne sont en revanche pas beaucoup plus hauts (autour de 80 cm en général), ce qui impacte significativement leur capacité de chargement. Elle ne dépasse que rarement les 8 kg.

Le lave-linge à hublot, très modulable

Le lave-linge à hublot ou frontal se charge par l’avant. Elles sont plus larges avec 80 cm en général. On trouve de plus en plus des modèles "slim" ou "compacts", plus basses, moins profondes, mais leur largeur atteint souvent les 60 cm. Plus encombrantes, elles ont en revanche l’avantage de pouvoir se glisser sous un plan de travail. Par ailleurs, si vous achetez également un sèche-linge, il est parfois possible d’empiler les deux. Enfin, les modèles à hublot offrent des capacités beaucoup plus variées. Cela va de 4 kg à parfois 15 kg pour les plus gros modèles.

Quel lave-linge pour quel usage ?

Pour choisir entre les deux types d'appareils, la première question est donc celle de l’accessibilité. Si l’espace dédié se trouve sur un plan de travail, que vous souhaitez une tour avec sèche-linge ou plus simplement pouvoir poser des objets dessus, la machine à hublot est la seule solution. Si vous disposez d’une faible largeur, le lave-linge top s’impose. Si vous n’êtes pas contraint par la place, l’arbitrage peut se faire sur la capacité. Une machine top risque de ne pas suffire pour une famille nombreuse. Si les deux choix s’offrent encore à vous, étudiez tout simplement la facilité d’utilisation. Certains apprécieront d’avoir un affichage et un chargement à hauteur d’homme, quitte à se pencher pour récupérer le linge dans le fond du tambour. D’autres préféreront au contraire plier les genoux, mais travailler avec le dos bien droit. On notera cependant que les machines à hublot sont plus nombreuses et variées, ce qui offrira donc plus de choix quant aux autres caractéristiques (prix, consommation, options…).