Chauffage au bois : vaut-il mieux une cheminée ou un poêle ?

Le chauffage au bois présente des avantages économiques et écologiques qui séduisent de plus en plus. Pour en profiter, il est possible d’installer une cheminée ou un poêle. Les deux installations ont leurs avantages et inconvénients en termes d’esthétique, d’efficacité et de prix.

En plein hiver, le crépitement de la flamme dans le salon réchauffe autant les membres que les cœurs. Le feu de bois n’est cependant pas qu’une solution d’agrément. Il présente bien des avantages, sur les plans économique et écologique, à condition d’être utilisé dans de bonnes conditions. Nombreux sont les ménages qui misent désormais sur les cheminées ou les poêles à bois en complément d’une installation plus classique. Le choix entre les deux systèmes peut être difficile, car ils présentent des avantages et des inconvénients très différents.

Poêle ou cheminée, une question de goût

La première bataille est avant tout esthétique. Si les goûts et les couleurs ne se discutent pas, généralement, la cheminée est préférée. Elle peut même augmenter la valeur d’une maison. Le poêle à bois n’est pas en reste, car il est désormais possible d’en trouver dans des styles très différents. Néanmoins, il est plus petit et n’offre donc pas le même spectacle des bûches qui brûlent, surtout s’il fonctionne avec des pellets.

L’esthétique dépendra aussi de l’emplacement. Les contraintes ne sont pas les mêmes si vous faites construire votre logement ou emménagez dans de l’ancien. Si des systèmes d’évacuations existent déjà, il sera nettement plus économique de les utiliser, mais vous ne serez pas libre dans le choix de l’emplacement. D’une manière générale, les poêles permettent une plus grande modularité et demandent moins d’espace. On trouve aussi des cheminées suspendues ou centrales qui peuvent s’installer n’importe où, mais elles sont souvent plus chères.

Quel chauffage au bois est le plus efficace ?

S’agissant du rendement, il faut bien distinguer les types de cheminées. Les installations traditionnelles à foyer ouvert ont un très mauvais bilan. Environ 15 % seulement de la chaleur produite est diffusée dans le logement. Certaines régions peuvent même interdire leur utilisation en raison de ce très mauvais ratio entre efficacité et pollution. En installant un insert ou directement un foyer fermé, il est possible de dépasser les 70 %. Les poêles à bois atteignent un rendement au moins équivalent, et les poêles à pellets peuvent aller jusqu’à 90 %. Chaque installation étant différente, il convient cependant de bien se renseigner auprès d’un professionnel pour en calculer l’efficacité.

Quelle installation est la moins chère ?

Le prix, enfin, est un enjeu majeur. Mais les gammes des deux produits sont tellement variées de nos jours qu’on ne peut décréter que l’un est forcément plus cher que l’autre. On trouvera plus facilement des poêles que des cheminées pour une somme modique, mais les prix peuvent vite s’envoler. Tout dépendra du modèle choisi, et surtout de l’existence ou non d’un système d’évacuation. Le coût des travaux pourra vite faire pencher la balance pour l’un ou l’autre. La complexité de l’installation et donc le prix pourra aussi beaucoup varier selon les bâtiments. Il faudra donc connaître le coût de cette opération avant de faire un choix.