Déployé à partir du 8 novembre, êtes-vous concernés par le nouveau chèque énergie ?

Ce chèque peut se cumuler avec d'autres aides mises en place par le gouvernement pour contenir la flambée des prix de l'énergie. "Pour la majorité des ménages, cette aide fioul viendra en complément du chèque énergie habituel, envoyé au printemps à environ six millions de ménages, et du chèque énergie exceptionnel de fin d'année, qui sera envoyé à 40% des ménages", conclut le communiqué, qui précise que les Français éligibles pourront utiliser ce chèque pendant un an "pour le paiement de tout type de factures d'énergie (gaz, électricité, fioul, pellets de bois...)."