Pompe à chaleur : ce qu'il faut savoir sur le "coup de pouce" instauré dès ce mercredi

La France compte environ 200.000 pompes à chaleur géothermiques, mais il ne s'en vend plus que 3000 environ par an. Si pour l'instant, les projets de géothermie sont concentrés dans le bassin parisien où ils alimentent des réseaux de chaleurs urbains, le gouvernement souhaite voir doubler leur nombre chez les particuliers d'ici à 2025. Actuellement, le chauffage absorbe 50% de l'énergie consommée en France, et il reste majoritairement issu d'énergies fossiles, principalement le fioul et le gaz.