Espadrilles, Crocs ou tongs : choisissez votre camp pour l’été !

Si vous pensez être à la pointe de la mode avec votre paire d’espadrilles, sachez que cette tendance ne date pas d’hier ! Des chaussures avec des semelles en corde existaient déjà il y a environ 4 000 ans selon certaines fouilles archéologiques. Sa forme plus moderne, telle qu’on la connaît aujourd’hui, est, en revanche, plus récente, puisqu’elle date du XIIIe siècle.

Particulièrement répandue au pays basque, l’espadrille est une valeur sûre et bon marché. On en trouve de toutes les couleurs et de motifs différents, certaines sont plates, d’autres compensées. Autre avantage : elle s’accorde avec tout ! La preuve ultime que l’espadrille est en vogue : même les marques de luxe s’y sont mises ! Vuitton, Louboutin et Missoni proposent des modèles à plusieurs centaines d’euros. À vous de voir si vous êtes prêt(e) à mettre autant d’argent dans une paire de chaussures dont le prix moyen tourne autour de 20 euros pour un modèle artisanal (et donc made in France !).