Cheminées à foyer ouvert : pourquoi faut-il les éviter ?

Les cheminées traditionnelles sont appelées "à foyer ouvert". Certes charmantes, elles ont aussi un très mauvais bilan écologique et économique. Dans certaines régions, elles sont interdites et il faudra donc les transformer pour profiter d’un feu de cheminée.

L’arrivée de l’hiver et l’approche des fêtes de fin d’année peuvent donner l’envie de se reposer dans un fauteuil au coin d’un feu de cheminée qui crépite. Il évoque la chaleur, mais aussi plus généralement le confort. L’image d’Épinal la plus répandue est celle de la cheminée dite "à foyer ouvert". Il s’agit des plus anciennes, constituées simplement d’une niche dans la pierre et d’un conduit d’évacuation, mais qui ne sont pas fermées par une vitre. Elles ont souvent des caractéristiques esthétiques indéniables, mais en revanche leur bilan écologique et économique est particulièrement mauvais.

Quels sont les inconvénients de la cheminée à foyer ouvert ?

Dans son Plan d’action pour la réduction des émissions issues du chauffage au bois en France publié en 2021, le ministère de la Transition écologique jugeait que "les foyers ouverts constituent non seulement un gaspillage énergétique sans équivalent, mais aussi une pollution considérable, alors qu’ils ne constituent souvent qu’un chauffage d’agrément". En effet, ces cheminées sont responsables de 21 % des émissions liées au chauffage au bois alors qu’elles ne représentent que 10 % du parc. Par ailleurs, leur mode de fonctionnement fait qu’une grande partie de la chaleur générée est perdue. Seul 15 % du chauffage est effectivement diffusé dans le logement, le reste s’envolant par le conduit.

Les foyers ouverts bientôt interdits ?

Conserver une cheminée à foyer ouvert présente donc des inconvénients écologiques qui peuvent se transformer en contraintes légales. Pour la première fois en janvier 2022, une interdiction totale de l’utilisation de ces foyers ouverts a été prise par le préfet de Haute-Savoie, concernant la Vallée de l’Arve, particulièrement polluée. De telles mesures peuvent être prises dans toutes les communes situées dans une zone PPA (Plan de Protection de l'Atmosphère). Ces zones concernent les agglomérations de plus de 250.000 habitants et les zones dans lesquelles les valeurs limites de qualité de l'air ne sont pas respectées. Une large partie de la population peut donc voir l’usage de leur cheminée à foyer ouvert interdit.

Comment adapter sa cheminée à foyer ouvert ?

Pour éviter une interdiction ou pour se chauffer au bois de manière plus responsable, il est possible de transformer une cheminée en foyer ouvert avec un insert. Il s’agit d’une structure fermée par une vitre et dont le revêtement va absorber une partie de la chaleur afin de la restituer. L’insert a l’avantage de pouvoir s’adapter à une cheminée préexistante. Surtout, son efficacité peut monter jusqu’à 80 % selon les modèles. Si vous n’avez pas de cheminée et cherchez l’ambiance d’un feu de bois, il est possible d’installer directement un foyer fermé. En attendant, placer une dalle au fond d’un foyer ouvert permettra de légèrement limiter les pertes.