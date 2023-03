Chèque énergie : à partir de quand sera-t-il versé, et qui y a droit ?

Le chèque "porte sur un montant qui va de 48 à, à peu près 200 euros selon votre niveau de revenus. Il est automatique et on peut l’utiliser pour payer sa facture d’électricité, de gaz, de bois, toutes les énergies qui servent à vous chauffer", a précisé la ministre, qui a estimé à environ "5,8 millions de ménages" le nombre de bénéficiaires. Distribué depuis 2018, le chèque énergie est versé une fois par an au printemps, auquel s'est ajouté, fin 2022, un chèque exceptionnel de 100 à 200 euros pour 12 millions de foyers.

Cette année, l'envoi des chèques a néanmoins pris du retard, du fait d'"une charge de travail exceptionnelle" par rapport aux années précédentes, du fait de la multiplication des aides de la part du gouvernement pour compenser l'explosion des tarifs de l'énergie. En complément de ce dispositif, et sous conditions de ressources également, un chèque fioul de 100 à 200 euros, une aide de 50 à 200 euros pour ceux se chauffant au bois et une indemnité carburant de 100 euros ont aussi été annoncés depuis fin 2022.

Des aides qui ne sont pas automatiques, les demandes devant être effectuées en ligne. C'est cette masse de travail supplémentaire qui explique les retards de 2023 et oblige l'Agence de service et de paiement, chargée de la distribution du chèque énergie, à décaler son envoi.