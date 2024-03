Chèque énergie : à partir de quand est-il versé et qui y a droit ?

Plus de cinq millions de ménages bénéficient de ce coup de l'Etat, dont le montant varie de 48 à 277 euros. Le ministère de l'Économie a fait savoir ce mercredi qu'il sera adressé aux ménages concernés à partir du mois prochain.

C’est une aide versée par l’État devenue essentielle pour des millions de Français, que ce soit pour se chauffer, s’éclairer ou même cuisiner. Avec la fin du bouclier tarifaire et l'explosion des factures d'électricité, c'est un coup de pouce que beaucoup attendent avec encore plus d'impatience cette année. La date du versement approche. Le ministère de l’Économie et des Finances indique à TF1info que le chèque énergie sera envoyé cette année "entre le 2 avril et le 15 mai 2024", confirmant une info d'Actu.fr. Le calendrier département par département est encore "en cours d’élaboration", précise le média en ligne.

Ce chèque, dont le montant varie entre 48 euros et 277 euros et qui concerne quelque 5,6 millions de ménages, est adressé automatiquement par courrier aux 20% de ménages les plus modestes dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC) est inférieur à 11.000 euros.

Généralisé depuis 2018, il est versé une fois par an au printemps. Aucune démarche n'est à effectuer pour les bénéficiaires. Vous recevrez votre chèque énergie à la dernière adresse indiquée à l'administration fiscale.

Comme son nom l’indique, il sert en priorité à payer ses factures d’énergies : électricité, gaz, bois ou encore fioul. Là encore, tout est automatisé. Il suffit d’envoyer son chèque à son fournisseur par voie postale ou via internet. Le montant sera ensuite déduit des prochaines factures. Le montant alloué peut aussi servir à financer des travaux de rénovation de votre appartement ou maison. À la condition bien sûr qu’ils permettent d’améliorer l’isolation du domicile. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2022, les tarifs réglementés de l’électricité ont augmenté de plus de 40 %, ont dénoncé, mardi, les associations UFC-Que Choisir et CLCV