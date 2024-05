Chèque énergie : ouverture d'un portail en ligne pour les ménages éligibles qui ne l'auraient pas reçu en 2024

Le ministère de l'Économie annonce ce lundi qu'un portail en ligne sera ouvert au mois de juillet pour permettre à ceux qui n'ont pas reçu le chèque énergie pour l'année 2024 de formuler une réclamation s’ils estiment y être éligibles. La suppression de la taxe d'habitation rend plus difficile l'identification des logements, et des bénéficiaires risquent de ne plus être identifiés.

Tout au long du mois d'avril, environ 5,6 millions de ménages modestes ont reçu leur chèque énergie pour l'année 2024. Calculé selon le revenu fiscal de référence de 2021 et la composition du ménage, il était distribué sans que les bénéficiaires aient à réaliser aucune démarche au préalable. Mais désormais, de nombreux ménages pourraient passer sous les radars et ne pas recevoir automatiquement cette aide de l'État. Aussi, le gouvernement annonce, ce lundi 6 mai, l'ouverture d'un portail dédié en juillet, accessible à l'adresse suivante : chequeenergie.gouv.fr.

Un chèque reçu sous un mois après étude de la demande

Le portail est destiné aux ménages modestes éligibles au chèque énergie au titre de leurs revenus 2022, qui ne l'étaient pas au titre de leur situation en 2021. Par exemple, les jeunes entrés dans la vie active, les ménages qui ont connu une baisse de revenus entre 2021 et 2022 ou les ménages qui ont connu une naissance en 2022.

Pourquoi la mise en place de ce portail est-elle nécessaire ? Car "l’ensemble des ménages bénéficie depuis le 1er janvier 2023 de la suppression totale de la taxe d’habitation sur leur résidence principale" or, "cette suppression ne permet plus d’établir automatiquement une nouvelle liste de bénéficiaires du chèque énergie pour 2024", rappelle le ministère. "Pour éviter de pénaliser les ménages modestes bénéficiaires et conserver l’automaticité de l’envoi des chèques énergie, il a été décidé que les ménages qui ont reçu un chèque énergie au titre de 2023 recevraient automatiquement un chèque énergie au titre de 2024." Mais ceux qui auraient été oubliés vont pouvoir porter réclamation et obtenir réparation.

Au moment de faire leur demande en ligne, les membres des ménages devront fournir leur numéro fiscal, leur pièce d’identité et une facture d’énergie au nom du demandeur. "Après étude de leur dossier, les ménages éligibles recevront leur chèque énergie sous un délai maximum d’un mois", assure le ministère.

Distribué depuis 2018, le chèque énergie permet d'aider les ménages modestes à payer leurs factures d’énergie (électricité, gaz, chaleur), chauffage au bois ou au fioul, GPL, et certains travaux énergétiques. Son montant annuel varie entre 48 euros et 277 euros.