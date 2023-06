Choisir son vin bio : attention aux labels trompeurs

En dehors de ce label officiel et reconnu dans toute l’Union européenne, vous pouvez en retrouver sur les bouteilles une vingtaine d’autres. Nature et progrès et son concurrent Bio cohérence ressemblent à la feuille verte. Ces labels luttent contre l’industrialisation du bio avec des règles similaires. Ils militent pour des surfaces cultivées plus petites. On trouve moins de soufre dans le vin labellisé Nature et progrès, mais les bouteilles sont contrôlées en interne.

Deux labels biodynamiques proposent des règles beaucoup plus strictes. Demeter et Biodivin imposent aux vignerons de réserver 10 % de leur surface agricole aux zones de biodiversité avec des compotes obligatoires. Ils imposent des doses de sulfites moins élevées, proscrivent tout médicament et Demeter interdit même de levurer pour favoriser la transformation du moût en vin. Attention, si Biodivin est contrôlé par l’organisme indépendant Ecocert, les bouteilles estampillées Demeter le sont en interne.

Le label le plus exigeant demeure néanmoins Vin Nature. Il contraint les vignerons à vendanger les raisins bio à la main. Il interdit les intrants (produits d’origine non-naturelle), les actions de modification ou les recours aux techniques dites "brutales" ou "traumatisantes" (thermovinification, filtration…) pour faire pousser les vignes. En fin de fermentation, le producteur peut ajouter un souffle de sulfites dans la limite scrupuleuse de 30 mg/l.