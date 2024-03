Cinq astuces pour organiser votre mariage sans vous ruiner

Hors-saison ou en pleine semaine, il est possible d’organiser un mariage beaucoup moins onéreux. Avec un petit budget, il est préférable de limiter le nombre de convives. Des alternatives existent pour réduire les dépenses sur le lieu, le repas et les tenues des mariés.

L’arrivée du printemps sonne le début de la saison des mariages. Et les Français aiment toujours autant célébrer leur amour puisque 242 000 unions ont été scellées en 2022 et 2023, selon l’Insee. Mais qui dit mariage, dit fête et c’est alors que la situation se complique pour les petits budgets. Voici nos cinq astuces pour économiser et préparer votre mariage sans vous ruiner.

Se marier hors saison ou en semaine

Il est de coutume d’organiser son mariage aux beaux jours. Les lieux de cérémonie et les traiteurs sont ainsi pris d’assaut de mai à septembre. Et, avec cette forte demande, les prix grimpent. Pour faire des économies, il peut donc être pertinent de choisir une date en dehors des mois les plus prisés. Et pour cause, lorsque c’est le creux de la saison, les prix sont nettement moins élevés. Si cela peut vous permettre d’économiser un peu d’argent, ça peut aussi être l’occasion d’avoir un lieu plus grand, plus somptueux ou avec une localisation plus commode par rapport à ce que vous auriez pu vous offrir en haute saison.

De même, pour une question de praticité, à la fois pour les mariés et pour les convives, les mariages sont communément célébrés le week-end. Les plannings des lieux de réception et des traiteurs sont donc simplement moins remplis du lundi au vendredi. Et puisque la demande est moins importante, les prix sont généralement plus attractifs. Si la démarche n’est pas trop contraignante pour vous, vous pouvez ainsi choisir de vous marier en pleine semaine, et ainsi réduire votre enveloppe finale.

Se marier en petit comité

Si certains voient dans leur mariage l’occasion de réunir un cercle très large de connaissances, il faut tout de même garder en tête que tout cela a un coût. Et pour cause, plus il y a de monde, plus la salle doit être grande et plus, il y a de bouches à nourrir. Si votre budget est serré, il peut être intéressant de réduire la liste de vos invités. Notez alors en premier lieu les personnes dont vous êtes les plus proches et posez-vous les bonnes questions lorsque vous avez des hésitations. Si vous n’avez pas de contact régulier avec une personne et qu’il n’y a pas de raison précise à ce qu’elle figure sur votre liste d'invités, peut-être est-il plus raisonnable de ne pas la convier à la cérémonie. Cela vous permettra d’organiser un plus petit mariage qui vous coûtera donc moins cher, puisque l’ensemble des coûts, qu’il s’agisse des faire-parts, de la nourriture ou de la boisson, seront réduits.

Économiser sur le lieu

Le lieu est l’un des plus gros postes de dépenses du mariage. Il est donc primordial de s’y intéresser si vous cherchez à faire baisser la facture. Plusieurs options s’offrent à vous. Lors de vos recherches, regardez des lieux qui sont éloignés des grandes villes et qui sont moins demandés, moins prestigieux. Les endroits de renom sont plus chers, de même que ceux qui sont facilement accessibles en transports en commun, par exemple. Faites aussi attention à l’apparence du lieu vide. Un lieu qui a déjà du cachet vous permettra peut-être de faire des économies par la suite, notamment en réduisant le budget alloué à la décoration. Si vous disposez d’une grande maison familiale, elle pourrait aussi probablement suffire pour recevoir vos convives. Vous pouvez ajouter un chapiteau ou un barnum dans le jardin, de manière à agrandir l’espace de réception. De même, si vous êtes attaché à un restaurant, vous pouvez envisager de louer la salle pour y faire votre soirée.

Limiter les frais sur le repas

Entre le vin d’honneur et le dîner, l’addition peut très rapidement grimper. Pour diminuer les dépenses, vous pouvez par exemple choisir de proposer un vin pétillant ou un cocktail à la place du champagne. La qualité peut tout aussi bien être au rendez-vous, mais le prix, lui, sera moins conséquent. Pour le repas, vous pouvez opter pour un plat unique, qui limitera le gaspillage et vous permettra ainsi de faire des économies. Mais il est aussi possible de trouver des alternatives aux traiteurs traditionnels. Si vous faites un mariage en petit comité, sollicitez un restaurateur dont vous appréciez la cuisine, ou optez pour une restauration moins sophistiquée en faisant appel à des food trucks. Par peur de manquer ou pour être généreux, il arrive aussi souvent qu’il y ait trop à manger. N’hésitez donc pas à réduire un peu les quantités et à privilégier des aliments de qualité, qui raviront d’autant plus vos convives.

Réduire les dépenses pour les tenues des mariés

Heureusement, les mariés peuvent être les plus beaux de la journée sans se ruiner. Les tenues sont, elles aussi, de gros postes de dépenses, sur lesquels il est possible de faire quelques économies. Si vous avez des couturiers dans votre entourage, vous pouvez peut-être faire appel à leurs services pour confectionner vos tenues. Autrement, il existe de très belles pièces dans les magasins de déstockage ou d’outlet, qui proposent des fins de séries ou des modèles issus de collections passées. Leur prix sera ainsi moins onéreux que si vous choisissez le dernier modèle tendance. De même, vous pouvez trouver une robe ou un costume de seconde main en très bon état, en magasin ou sur des sites de revente comme Vinted ou Dressing club. Aujourd’hui, des enseignes proposent également de louer sa tenue de mariage. Quand on sait qu’elle termine bien souvent au fond d’un placard une fois le jour J passé, c’est une option qui mérite réflexion…