Cinq conseils pour revendre sa voiture au meilleur prix

Des centaines de milliers de véhicules d’occasion sont vendus chaque mois en France. Étant donné la somme en jeu, il ne faut pas négliger les détails au moment de vendre sa voiture. Certaines bonnes pratiques et astuces peuvent permettre de la céder au meilleur prix.

Il est rare qu’un particulier achète une voiture neuve et la garde jusqu’à ce qu’elle soit bonne pour la casse. En 2022, 5,3 millions de voitures d’occasion ont changé de main, alors que le marché a été très touché par la crise sanitaire. Vendre sa voiture est donc pratiquement un passage obligé pour leurs propriétaires. Les prix pouvant vite se chiffrer en dizaines de milliers d’euros, une bonne vente peut avoir un impact significatif sur vos finances. Quelques réflexes permettent de mettre toutes les chances de son côté.

Bien acheter pour bien revendre

Il est impossible de prédire l’avenir d’un marché avec certitude. Néanmoins, avant d’acheter un véhicule, réfléchissez déjà à sa revente. La perte de valeur d’une voiture ne suit pas une courbe linéaire, il faut donc se demander quel sera le moment idéal pour la revendre et si cela convient à vos projets. Le choix de la motorisation, la demande pour un tel modèle ou même pour ses pièces s’il est déjà assez vieux, joueront également. Certains éléments sont très difficiles à prévoir, comme l’évolution de la réglementation et des éventuelles aides en fonction de la consommation ou du type de carburant. Mais il est toujours bon de se renseigner sur les tendances.

Comment fixer le prix de sa voiture ?

Le prix est évidemment l’élément principal d’une transaction. Pour trouver le juste équilibre, renseignez-vous sur la cote de votre véhicule. Multipliez les calculs auprès de différents sites pour vous faire une idée plus précise. Vous pouvez également demander à un professionnel de vous faire une offre qui constituera une base de réflexion, même si les conditions de vente ne sont pas les mêmes qu’auprès d’un particulier. N’hésitez pas à consulter les annonces similaires. Mais soyez vigilant à comparer des modèles parfaitement identiques. Certains détails techniques peuvent largement faire varier la valeur d’un véhicule. Rappelez-vous aussi que vous ne verrez alors que des prix demandés, et non des prix de vente, généralement plus bas.

Une voiture sous son meilleur jour

Cela peut paraître évident, mais il est très important de soigner l’aspect de son véhicule. Outre l’effet visuel, cela témoignera de votre sérieux. Un nettoyage de fond en comble s’impose bien évidemment. Retirez les éléments de décoration et autres personnalisations pour que l’acheteur puisse se projeter. C’est également l’occasion de procéder à de petites réparations peu onéreuses, mais qui pourront permettre de tirer un meilleur prix : débosselage, effacement des rayures, remplacement des essuie-glaces, vidange, etc.

Soignez votre annonce

Pour maximiser les chances d’obtenir un bon prix, il faut une bonne exposition. Pour un acheteur qui envisage une dépense importante, une annonce doit être rassurante. Multipliez les photos, donnez des informations détaillées. Le kilométrage doit bien sûr y figurer. Précisez si vous avez effectué des réparations. L’annonce doit attirer l’acquéreur potentiel, mais ne doit pas non plus être trop au-dessus de la réalité. Car alors vous risquez de provoquer un effet de déception chez l’acheteur.

Préparez bien l’essai et la vente

L’essai d’un véhicule est un passage obligé avant sa vente. Proposez qu’il soit réalisé dans un endroit sûr et pratique pour le tester. Pour des raisons évidentes de sécurité, ne laissez jamais l’acheteur seul avec les clés. Veillez à avoir préparé tous les documents qui pourraient l’intéresser : factures, contrôle technique, mais aussi les certificats de situation administrative et le formulaire de déclaration de cession. Fournir ces éléments immédiatement limite les risques que l’acheteur revienne sur sa décision.