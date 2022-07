Claquettes et sandales : le moche est-il devenu tendance en été ?

Rachetée par LVMH, elle s'est même hissée au rang des chaussures iconiques, portées par de nombreuses célébrités. Et à en croire l'ancien footballeur David Beckham, le comble du chic est de porter cette mule avec des chaussettes ! Ce qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. "Pour moi, c'est un fashion faux-pas", lance ainsi un riverain dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Pourtant, à en croire les vitrines des magasins, il n'y a pas mieux pour la saison d'été. Car comme toujours, si les stars portent des claquettes et que les couturiers les font défiler, toutes les marques grand-public s'en emparent. On frôle par exemple la rupture de stock pour les modèles appelés "Ugly shoes". "A la base, ce sont des chaussures qui sont vilaines. Ce qui fait le succès, c'est plat. En général, ce sont des semelles très légères. C'est un modèle qu'on a depuis le début de la saison et sur lequel on va écouler plus de 10.000 paires sur l'été", explique Lisa Nakam, la directrice générale associée de Jonak.