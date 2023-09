Clôture végétale : nos conseils pour une haie de jardin qui vous ressemble

Une clôture végétale est un moyen de délimiter un terrain de manière esthétique. Elle retrouve ses lettres de noblesse après avoir été délaissée au profit des constructions en dur comme les palissades ou les murs d'enceinte. Les haies de jardin sont un moyen d'ajouter plus de verdure et de nature et d'attirer une jolie biodiversité. Quels végétaux choisir ? On vous dit tout.