Comment bien aménager son poulailler avant l'arrivée des poules ?

Les enseignes spécialisées vendent des poulaillers prêts à installer. Cependant, vous pouvez aussi le concevoir vous-même avec des pièces de bois et du grillage si vous êtes bricoleur. Il doit être solide, bien ancré dans le sol (on enterre le grillage sur 30 cm pour éviter aux prédateurs de creuser et d'entrer) mais légèrement surélevé pour le préserver de l'humidité du sol, étanche (une couverture bitumineuse protégera vos poules de la pluie) et aéré par de petites ouvertures.

À l'intérieur, on installe un perchoir sur lequel les oiseaux se rassemblent pour la nuit et un nichoir pour deux poules. Enfin, un abreuvoir et une ou plusieurs mangeoires pour le grain et les déchets organiques complètent l'équipement nécessaire.